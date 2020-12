Caso Tiziana Cantone, così i consulenti americani hanno fatto riaprire le indagini (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Sono diciannove le anomalie riscontrate dai professionisti dell’Emme-Team (gruppo di studi legali americani ed europei che si batte contro il Revenge porn) in seguito all’analisi dell’iphone e dell’Ipad di Tiziana Cantone, la 31enne che si sarebbe tolta la vita il 13 settembre 2016 in una abitazione di Mugnano (Napoli) dopo la diffusione virale di alcuni suoi video privati. Anomalie relative al periodo in cui gli apparecchi, sequestrati la sera stessa del fatto, erano in custodia alla polizia giudiziaria, ovvero ai carabinieri, che li “aprirono” e li analizzarono fornendo poi le proprie conclusioni alla Procura di Napoli Nord, che archiviò la prima inchiesta per istigazione al suicidio. Le 19 anomalie hanno convinto la Procura diretta da Francesco Greco a percorrere ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Sono diciannove le anomalie riscontrate dai professionisti dell’Emme-Team (gruppo di studi legalied europei che si batte contro il Revenge porn) in seguito all’analisi dell’iphone e dell’Ipad di, la 31enne che si sarebbe tolta la vita il 13 settembre 2016 in una abitazione di Mugnano (Napoli) dopo la diffusione virale di alcuni suoi video privati. Anomalie relative al periodo in cui gli apparecchi, sequestrati la sera stessa del, erano in custodia alla polizia giudiziaria, ovvero ai carabinieri, che li “aprirono” e li analizzarono fornendo poi le proprie conclusioni alla Procura di Napoli Nord, che archiviò la prima inchiesta per istigazione al suicidio. Le 19 anomalieconvinto la Procura diretta da Francesco Greco a percorrere ...

ci_tiziana : @Zitellapersemp1 Infatti..e soprattutto se si fa non é il caso di farlo sapere a tutti! - bellalilli16 : RT @blusewillis: La Vita in Diretta. Suicidio di Tiziana Cantone: troppi misteri e la Procura riapre il caso - blusewillis : La Vita in Diretta. Suicidio di Tiziana Cantone: troppi misteri e la Procura riapre il caso - _coprolalia : RT @vuoidiecieuroo: @Tiziana_81 @c_ilari1 @AlessandraRe16 @boredontw le parole sbagliate come ad esempio un vaffanculo capitano a tutti, pe… -