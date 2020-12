Caso Genovese, nuova indagine per prelievi "sospetti" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Mariangela Garofano Alberto Genovese, l'imprenditore di 43 anni arrestato per aver stuprato una ragazza di 18 anni ad ottobre, è ora indagato per reati di natura finanziaria Non si arrestano i guai per Alberto Genovese, l’imprenditore digitale arrestato con l’accusa di aver drogato e stuprato una diciottenne lo scorso ottobre. Come riporta Fanpage, gli investigatori hanno aperto una nuova indagine, riguardante ingenti somme di denaro che Genovese era solito prelevare. Ad affiancare le pm Letizia Mannella e Rosaria Stagnaro, che indagano sui reati a sfondo sessuale dell’uomo, è ora arrivato un pm esperto in reati finanziari e societari. nodo 1910016 Stiamo parlando di prelievi di decine di migliaia di euro, anche 50.000 in una volta sola, che l’imprenditore partenopeo ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Mariangela Garofano Alberto, l'imprenditore di 43 anni arrestato per aver stuprato una ragazza di 18 anni ad ottobre, è ora indagato per reati di natura finanziaria Non si arrestano i guai per Alberto, l’imprenditore digitale arrestato con l’accusa di aver drogato e stuprato una diciottenne lo scorso ottobre. Come riporta Fanpage, gli investigatori hanno aperto una, riguardante ingenti somme di denaro cheera solito prelevare. Ad affiancare le pm Letizia Mannella e Rosaria Stagnaro, che indagano sui reati a sfondo sessuale dell’uomo, è ora arrivato un pm esperto in reati finanziari e societari. nodo 1910016 Stiamo parlando didi decine di migliaia di euro, anche 50.000 in una volta sola, che l’imprenditore partenopeo ...

