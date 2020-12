Caso Genovese, altre 2 ragazze accusano l’imprenditore di violenza sessuale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Fioccano nuove denunce di violenza sessuale nei confronti di Alberto Genovese, già in carcere per il presunto stupro ai danni di una giovane ragazza, che sarebbe avvenuto lo scorso 10 ottobre. Le denunce sono state raccolte dagli inquirenti, che avrebbero anche riconosciuto in una delle ragazze una delle persone osservate in vari video delle telecamere di sicurezza della casa di Genovese. I video delle telecamere Alla fine, proprio le telecamere che Genovese aveva fatto installare per la sua sicurezza personale (ben 19, in giro per l’attico) potrebbero rappresentare lo strumento che lo inchioderà definitivamente. È nei video delle telecamere che gli inquirenti hanno potuto verificare gli effettivi movimenti e spostamenti della ragazza che per prima ha denunciato ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Fioccano nuove denunce dinei confronti di Alberto, già in carcere per il presunto stupro ai danni di una giovane ragazza, che sarebbe avvenuto lo scorso 10 ottobre. Le denunce sono state raccolte dagli inquirenti, che avrebbero anche riconosciuto in una delleuna delle persone osservate in vari video delle telecamere di sicurezza della casa di. I video delle telecamere Alla fine, proprio le telecamere cheaveva fatto installare per la sua sicurezza personale (ben 19, in giro per l’attico) potrebbero rappresentare lo strumento che lo inchioderà definitivamente. È nei video delle telecamere che gli inquirenti hanno potuto verificare gli effettivi movimenti e spostamenti della ragazza che per prima ha denunciato ...

