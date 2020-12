Caso Consip, Tiziano Renzi verso il processo (Di venerdì 18 dicembre 2020) È stata una scelta travagliata, passata per il ritorno degli atti in procura dopo una prima richiesta di archiviazione. Ma ora la procura ha deciso di chiedere il rinvio a giudizio per Tiziano Renzi, Italo Bocchino, Carlo Russo e i principali protagonisti dell’inchiesta sulle pressioni che avrebbe subito la Consip, la centrale unica degli appalti pubblici italiani. Inutile dire che la notizia arriva in un periodo particolarmente delicato per il figlio, Matteo Renzi, che proprio in questo momento ha lanciato una sfida delicatissima nei confronti del governo Conte. Leggi anche: Bancarotta e fatture false, chiesto il processo per i genitori di Renzi I genitori di Renzi condannati per fatture false, le motivazioni dei giudici: «Prove precise e ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 dicembre 2020) È stata una scelta travagliata, passata per il ritorno degli atti in procura dopo una prima richiesta di archiviazione. Ma ora la procura ha deciso di chiedere il rinvio a giudizio per, Italo Bocchino, Carlo Russo e i principali protagonisti dell’inchiesta sulle pressioni che avrebbe subito la, la centrale unica degli appalti pubblici italiani. Inutile dire che la notizia arriva in un periodo particolarmente delicato per il figlio, Matteo, che proprio in questo momento ha lanciato una sfida delicatissima nei confronti del governo Conte. Leggi anche: Bancarotta e fatture false, chiesto ilper i genitori diI genitori dicondannati per fatture false, le motivazioni dei giudici: «Prove precise e ...

ilriformista : Caso #Consip, le perquisizioni con preavviso di Scafarto: “Stiamo arrivando, faccia quel che deve fare…” L'editori… - Jenni79430950 : RT @TroianoMassimo1: Caso #Consip: Pm chiedono rinvio a giudizio per: T. Renzi, le accuse sono di traffico di influenze illecite e turbativ… - Notiziedi_it : Caso Consip, il pm chiede il processo per Tiziano Renzi e altre undici persone - Teresa12401552 : RT @TroianoMassimo1: Caso #Consip: Pm chiedono rinvio a giudizio per: T. Renzi, le accuse sono di traffico di influenze illecite e turbativ… - Pinodemarco : RT @TroianoMassimo1: Caso #Consip: Pm chiedono rinvio a giudizio per: T. Renzi, le accuse sono di traffico di influenze illecite e turbativ… -