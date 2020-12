Cashback di Stato anche sulle bollette: come ottenere il rimborso del 10% (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Cashback di Stato potrebbe essere valido anche per le bollette: come riportato da ‘quifinanza.it‘, c’è però un criterio da rispettare, ovvero che le stesse non risultino domiciliate sul conto corrente o sulle carte. Per ottenere il rimborso del 10%, infatti, l’utente dovrà recarsi di persona presso un ufficio postale, oppure un esercente autorizzato (Sisal o Lottomatica), pagando in contanti. C’è anche da dire che i cittadini otterranno il 10% di Cashback garantito circa il pagamento delle bollette di luce e gas con Enel X Pay, i cui clienti avranno l’opportunità di abilitare il sistema attraverso la relativa applicazione mobile, bypassando l’app IO e quindi senza dover per forza avere lo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ildipotrebbe essere validoper leriportato da ‘quifinanza.it‘, c’è però un criterio da rispettare, ovvero che le stesse non risultino domiciliate sul conto corrente ocarte. Perildel 10%, infatti, l’utente dovrà recarsi di persona presso un ufficio postale, oppure un esercente autorizzato (Sisal o Lottomatica), pagando in contanti. C’èda dire che i cittadini otterranno il 10% digarantito circa il pagamento delledi luce e gas con Enel X Pay, i cui clienti avranno l’opportunità di abilitare il sistema attraverso la relativa applicazione mobile, bypassando l’app IO e quindi senza dover per forza avere lo ...

ferrazza : Imprevedibile davvero che col cashback ci sarebbe stato lo shopping. - lorepregliasco : E c'è anche il cashback di stato per incentivare gli acquisti nei negozi. Di che parliamo? - Scisciano : Il trucchetto su come ottenere il cashback per gli acquisti su Amazon: Napoli, 18 Dicembre – Quando è stato propost… - capulliarianna : RT @AleSans1: Eccolo qui il problema. Ecco il perché di decine di pagamenti che non appaiono nel cashback. A dirlo prima magari che col con… - ilfoglio_it : Cashback di stato, scarso impatto sull'evasione a spese dell'equità - di Sandro Brusco -