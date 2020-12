Cashback: Bce richiama l’Italia che non l’ha avvisata. Mef: rilievi infondati (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Cashback registra già oltre 16 milioni di transazioni, ma la Bce bacchetta il governo italiano. E riceve una replica decisa dal ministero dell'Economia che parla di rilievi formali e infondati. Lo scontro nasce dalla lettera inviata dalla Banca Centrale Europea al ministro Roberto Gualtieri su carta intestata della Banca Centrale Europea Leggi su firenzepost (Di sabato 19 dicembre 2020) Ilregistra già oltre 16 milioni di transazioni, ma la Bce bacchetta il governo italiano. E riceve una replica decisa dal ministero dell'Economia che parla diformali e. Lo scontro nasce dalla lettera inviata dalla Banca Centrale Europea al ministro Roberto Gualtieri su carta intestata della Banca Centrale Europea

