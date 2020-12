Caserta, Aversa e Santa Maria Capua Vetere: le misure dei sindaci contro gli assembramenti (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – In considerazione degli affollamenti che si sono verificati nello scorso fine settimana e vista la preoccupazione rispetto alle criticità che potrebbero emergere durante il prossimo weekend, il Comitato Provinciale di Ordine Pubblico e Sicurezza, riunitosi in videoconferenza nelle giornate di martedì e giovedì e convocato dal Prefetto Ruberto in presenza del Questore Borrelli, del Comandante provinciale Carabinieri La Spada, del Comandante provinciale della Guardia di Finanza Furciniti, del Presidente della Provincia Giorgio Magliocca e dei sindaci di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra, di Caserta Carlo Marino e di Aversa Alfonso Golia, ha ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – In considerazione degli affollamenti che si sono verificati nello scorso fine settimana e vista la preoccupazione rispetto alle criticità che potrebbero emergere durante il prossimo weekend, il Comitato Provinciale di Ordine Pubblico e Sicurezza, riunitosi in videoconferenza nelle giornate di martedì e giovedì e convocato dal Prefetto Ruberto in presenza del Questore Borrelli, del Comandante provinciale Carabinieri La Spada, del Comandante provinciale della Guardia di Finanza Furciniti, del Presidente della Provincia Giorgio Magliocca e deidiAntonio Mirra, diCarlo Marino e diAlfonso Golia, ha ...

AppiaPolis : New post (AFFOLLAMENTI NEL WEEKEND: LE MISURE PREVISTE DAL COMITATO DI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA ADOTTATE DA CAS… - TeleradioNews : Covid-19, il report di ASL Caserta. 235 nuovi casi positivi, ad Aversa altre 18 persone. 602 i guariti in provincia… - TeleradioNews : Covid-19, il report di ASL Caserta. 235 nuovi casi positivi, ad Aversa altre 18 persone. 602 i guariti in provincia… - GazzettaCE : Covid-19, il report di ASL Caserta. 235 nuovi casi positivi, ad Aversa altre 18 persone. 602 i guariti in provincia -

Ultime Notizie dalla rete : Caserta Aversa Scuole chiuse fino a Natale ad Aversa a scopo precauzionale Ottopagine Coronavirus: 7 decessi e 235 positivi nel Casertano, oltre 600 i guariti

Caserta – Pubblicato il nuovo bollettino dell’Asl di Caserta sull’andamento della pandemia di Coronavirus nella nostra Provincia, oggi 18 Dicembre.

Covid-19, il report di ASL Caserta. 235 nuovi casi positivi, ad Aversa altre 18 persone. 602 i guariti in provincia

Da pochi minuti ASL Caserta ha reso noto il nuovo report dei contagi da Covid-19 aggiornato alle 14 di oggi 18 dicembre 2020 inerente i 104 comuni ella provinci ...

Caserta – Pubblicato il nuovo bollettino dell’Asl di Caserta sull’andamento della pandemia di Coronavirus nella nostra Provincia, oggi 18 Dicembre.Da pochi minuti ASL Caserta ha reso noto il nuovo report dei contagi da Covid-19 aggiornato alle 14 di oggi 18 dicembre 2020 inerente i 104 comuni ella provinci ...