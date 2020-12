Casellati “Troppi ritardi nella gestione Covid | Parlamento sia centrale”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Emergenza, rilancio dell’economia e centralità del. Sono le priorità che si devono affrontare per la presidente del Senato, Elisabetta. Nel corso del tradizionale scambio di auguri natalizi con la stampa parlamentare, la seconda carica dello Stato ha ribadito che “serve lavorare ad un ‘Progetto Italià che guardi al futuro, garantendo prospettive reali di crescita e sviluppo. Dobbiamo far ripartire le leve dell’economia, investendo sulle infrastrutture, dando nuovo slancio alle imprese. Questa è l’unica ricetta per dare lavoro, lavoro e ancora lavoro e mettere soldi nelle tasche degli italiani”.ha riconosciuto gli errori fattidella pandemia: “sono i, le ...