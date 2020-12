Casellati: “Incomprensibile e inaccettabile che gli italiani non sappiano ancora come trascorrere il Natale” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Le famiglie "non sanno ad oggi se, quando e con chi potranno" trascorrere le feste di Natale. Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel corso del tradizionale incontro con la stampa parlamentare per gli auguri di Natale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 dicembre 2020) Le famiglie "non sanno ad oggi se, quando e con chi potranno"le feste di. Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta, nel corso del tradizionale incontro con la stampa parlamentare per gli auguri di. L'articolo .

