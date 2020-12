Casellati: “Incomprensibile che gli italiani non sappiano ancora come comportarsi a Natale. Troppi ritardi, anche nei vaccini antinfluenzali” (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Il terzo aspetto riguarda il Santo Natale, che per tradizione è la festa delle famiglie, il momento degli affetti che si riuniscono. Le famiglie non sanno ad oggi se, come, quando e con chi potranno viverlo. È Incomprensibile che gli italiani non sappiano ancora come comportarsi”, così la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, incontrando la stampa parlamentare per il tradizionale scambio di auguri in occasione delle festività, critica la lentezza dell’esecutivo. “Regole anche ferree, ma certe – continua la senatrice – Perché è inimmaginabile che ci si trovi all’ultimo momento di fronte al fatto di non poter portare un augurio a un genitore anziano solo e magari anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Il terzo aspetto riguarda il Santo, che per tradizione è la festa delle famiglie, il momento degli affetti che si riuniscono. Le famiglie non sanno ad oggi se,, quando e con chi potranno viverlo. Èche glinon”, così la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti, incontrando la stampa parlamentare per il tradizionale scambio di auguri in occasione delle festività, critica la lentezza dell’esecutivo. “Regoleferree, ma certe – continua la senatrice – Perché è inimmaginabile che ci si trovi all’ultimo momento di fronte al fatto di non poter portare un augurio a un genitore anziano solo e magari...

Corriere : Casellati: «Incomprensibile che gli italiani non sappiano ancora come comportarsi per il Natale» - fanpage : Per la presidente è 'incomprensibile che gli italiani non sappiano come comportarsi' #18dicembre - Adnkronos : #Covid, #Casellati: 'Troppi errori, incomprensibile Natale ancora senza regole' - clikservernet : Casellati: “Incomprensibile che gli italiani non sappiano ancora come comportarsi a Natale. Troppi ritardi, anche n… - Pino__Merola : Covid Italia, Casellati: “Troppi errori, incomprensibile che manchino le regole su Natale” -