Casellati contro il governo | “Le famiglie ancora non sanno come trascorrere il Natale”

Sarà possibile uscire o no, passarlo in famiglia o no, spostarsi o no. Sono attese notizie in giornata, ma la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, è intervenuta sul tema parlando con i ...

Casellati al Governo: "Incomprensibile che non si sappia con chi passare il Natale"

Il presidente del Senato denuncia i "troppi ritardi, le indeterminatezze e le disomogeneità nella riorganizzazione sanitaria" e chiede "regole ferree, ma certe" ...

