Casellati attacca il governo | Ritardi su regole e vaccini

AGI - "A 10 mesi dall'inizio della pandemia, troppi sono i Ritardi, le indeterminatezze e le disomogeneità nella riorganizzazione sanitaria". Così la presidente del Senato ha criticato con durezza il governo. "Sono errori - ha proseguito - che non possiamo permetterci di ripetere rispetto alla grande sfida che tutti attendiamo dalla distribuzione dei vaccini anti-CoVid. altri Paesi sono già operativi, mentre l'Italia ha ancora difficoltà sui vaccini anti-influenzali. In tanti settori, non solo nella sanità, l'incertezza con cui il Paese si muove è ciò che preoccupa di più i cittadini". La seconda carica dello Stato, oggi ha incontrato la stampa parlamentare per i consueti auguri per le festività natalizie e ha manifestato un'insofferenza nei confronti dell'esecutivo, che non si è limitata al capitolo Covid, ma che ha ...

