Casellati al Governo: "Incomprensibile che non si sappia con chi passare il Natale" (Di venerdì 18 dicembre 2020) ?È Incomprensibile che gli italiani non sappiano come comportarsi” e “non sanno ad oggi se, quando e con chi potranno trascorrere il Natale”. Elisabetta Casellati, presidente del Senato, si scaglia contro il Governo durante il consueto incontro natalizio con la stampa. “Regole anche ferree, ma certe, perché è inimmaginabile che ci si trovi all’ultimo momento di fronte al fatto di non potere portare un augurio ad un genitore anziano, solo e magari anche malato”, è quello che denuncia Casellati. “A 10 mesi dall’inizio della pandemia”, continua, “troppi sono i ritardi, le indeterminatezze e le disomogeneità nella riorganizzazione sanitaria. Sono errori che non possiamo permetterci di ripetere rispetto alla grande sfida che tutti attendiamo dalla distribuzione dei vaccini anti-Covid. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) ?Èche gli italiani nonno come comportarsi” e “non sanno ad oggi se, quando e con chi potranno trascorrere il”. Elisabetta, presidente del Senato, si scaglia contro ildurante il consueto incontro natalizio con la stampa. “Regole anche ferree, ma certe, perché è inimmaginabile che ci si trovi all’ultimo momento di fronte al fatto di non potere portare un augurio ad un genitore anziano, solo e magari anche malato”, è quello che denuncia. “A 10 mesi dall’inizio della pandemia”, continua, “troppi sono i ritardi, le indeterminatezze e le disomogeneità nella riorganizzazione sanitaria. Sono errori che non possiamo permetterci di ripetere rispetto alla grande sfida che tutti attendiamo dalla distribuzione dei vaccini anti-Covid. ...

Giorgiolaporta : #Conte a casa e #Governo istituzionale guidato dalla Presidente del #Senato Maria Elisabetta #Casellati per accompa… - vantoniani : Covid, Casellati attacca il governo: 'Incomprensibile che gli italiani non sappiano ancora con chi … - dalcais78 : RT @Storace: Quando le istituzioni ci sono - LPincia : RT @Storace: Quando le istituzioni ci sono - FabAlbanese : RT @LaStampa: La presidente del Senato: «Serve una voce ufficiale nel Cts perché le continue opinioni di virologi non di rado contraddittor… -