Casarin | «Accettare le offese all’arbitro | equivale a cancellare la figura dell’arbitro»

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Paolo– a scanso di equivoci l’arbitro più stimato da Maradona – scrive sul Corriere della Sera un colonnino che oseremmo definire perfetto. Scrive dell’ultima moda: l’arbitro che dovrebbe capire i momenti della partita. Si auspica la nascita dell’arbitraggio secondo i momenti particolari della partita. Così ha fatto capire Rino Gattuso quando ha contestato l’espulsione di Insigne da parte di Massa: «Ha detto solo un vaffa, si tratta del capitano del Napoli, l’arbitro deve capire il momento…». Il momento. Approfondiamo, con un altro esempio. Efa l’esempio della prima ammonizione. In tanti dicono che non si può ammonire un giocatore al primo fallo. Quindi, sostiene giustamente, a ciascun calciatore dovrebbe essere concesso un bonus per la prima infrazione.passa al caso di rigore e ...

