Cartelloni pubblicitari | Lega | Osservatorio adotta scelte ideologiche

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – “E’ stato istituito un nuovosulla pubblicita’ che in teoria dovrebbe verificare il rispetto dei messaggi non discriminatori, in pratica e’ l’ennesimo strumento per impedire di esprimere la propria opinione a coloro che la pensano diversamente dall’establishment di sinistra.” “La solita faziosita’ di un certo tipo di politica che preferisce ‘rimuovere’ ipiuttosto che doversi confrontare con tematiche reali e scottanti. Chiederemo immediatamente la convocazione di una commissione trasparenza, a Roma i manifesti non possono essere rimossi in base alla condivisione o meno dei messaggi”. Cosi’ in un comunicato Maurizio Politi, capogruppoin Assemblea Capitolina.