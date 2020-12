Cartabellotta: “Stretta a Natale? Ospedali ancora pieni, se la curva riparte con 25mila ricoverati è una situazione di straordinaria criticità” (Di venerdì 18 dicembre 2020) “A oggi ci stiamo presentando all’inizio del nuovo anno con gli Ospedali ancora pieni. Un periodo dell’anno delicato e diventa stucchevole decidere cosa possiamo fare a Natale o Capodanno, Se la curva riparte su una base di 650mila casi attualmente positivi e 25mila persone in ospedale. Siamo ancora in una situazione di straordinaria criticità dell’epidemia. Se questi messaggi non vengono fatti passare alla popolazione in maniera chiara e semplice è evidente che qualunque tipo di restrizione che viene introdotta viene vissuta male perché viene vissuta come lesiva della libertà individuale e non come contributo necessario a tutelare la sanità pubblica”. Così Nino Cartabellotta, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) “A oggi ci stiamo presentando all’inizio del nuovo anno con gli. Un periodo dell’anno delicato e diventa stucchevole decidere cosa possiamo fare ao Capodanno, Se lasu una base di 650mila casi attualmente positivi epersone in ospedale. Siamoin unadidell’epidemia. Se questi messaggi non vengono fatti passare alla popolazione in maniera chiara e semplice è evidente che qualunque tipo di restrizione che viene introdotta viene vissuta male perché viene vissuta come lesiva della libertà individuale e non come contributo necessario a tutelare la sanità pubblica”. Così Nino, ...

Campania in zona verde per i nuovi contagi Covid19, cioè con un aumento di casi su 100mila abitanti nell'ultima settimana inferiore alla media nazionale.

