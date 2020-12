Capelli Natale 2020 | tante acconciature da provare | uniche e fantastiche!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Siete alla ricerca di qualche idea per i vostri, per questo? Perfetto, siete nel posto giusto, approfondiamo insieme! Anche se quest’anno l’attesissimo e amatolo trascorreremo in casa, non dobbiamo di certo rinunciare a rendere perfetti i nostricon una fantastica acconciatura! In questo articolo, vi presenteremo delle proposte semplici da realizzare, alcune anche molto veloci. Cominciamo!: ecco quali! credit foto Per un look semplice e raffinato, vi basterà indossare delle forcine a forma di stella! Un’acconciatura casual perfetta per il, elegante ma comodissima ma portare. Potete optare sia per ilisci, mossi che ...