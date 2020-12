Campari, l’iniziativa per supportare il mondo del cinema (Di venerdì 18 dicembre 2020) Comprare un biglietto per un ingresso al cinema e riceverne un secondo in omaggio. È questo il cuore di Campari #PerIlCinema, l’iniziativa lanciata dal famoso marchio simbolo dell’aperitivo che, in questo momento così difficile, ha deciso di rafforzare il suo storico legame con il mondo del grande schermo supportandolo. Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 dicembre 2020) Comprare un biglietto per un ingresso al cinema e riceverne un secondo in omaggio. È questo il cuore di Campari #PerIlCinema, l’iniziativa lanciata dal famoso marchio simbolo dell’aperitivo che, in questo momento così difficile, ha deciso di rafforzare il suo storico legame con il mondo del grande schermo supportandolo.

TIZIANAMAZZOLA : RT @medusa_film: Sostieni anche tu l'industria cinematografica insieme a Campari #PerIlCinema, acquistando uno o più buoni validi per un an… - medusa_film : Sostieni anche tu l'industria cinematografica insieme a Campari #PerIlCinema, acquistando uno o più buoni validi pe… - ciccia61 : RT @VirginioNero: Io sostengo il cinema e le sale con l’iniziativa di @campari.it #Perilcinema. A Natale le sale resteranno chiuse (come i… - Barby__86 : RT @VirginioNero: Io sostengo il cinema e le sale con l’iniziativa di @campari.it #Perilcinema. A Natale le sale resteranno chiuse (come i… - SaraMengoroso : RT @VirginioNero: Io sostengo il cinema e le sale con l’iniziativa di @campari.it #Perilcinema. A Natale le sale resteranno chiuse (come i… -

