Campania verso la zona gialla, stasera l'ordinanza del ministro Speranza (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Campania sia avvia a diventare zona gialla. Questa la decisione che, con ogni probabilità, verrà presa stasera dal ministro della Sanità Roberto Speranza. Oltre alla Campania anche altre due Regioni e una Provincia vanno verso il giallo e molto probabilmente domenica tutta l'Italia si troverà nella zona con meno restrizioni tranne l'Abruzzo, che resterà in zona arancione fino a mercoledì. Come scrive Repubblica: "La riunione della Cabina di regia, attesa in giornata, sancirà il proseguimento del trend in discesa dell'epidemia. Tutte le Regioni, salvo il Veneto che ha deciso di prendere delle misure da solo, sono migliorate nei giorni passati. Per questo motivo Toscana, ...

