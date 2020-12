Campania verso la zona gialla, la decisione attesa in giornata (Di venerdì 18 dicembre 2020) Campania verso la zona gialla. In attesa delle restrizioni per le festività natalizie, oggi, venerdì 18 dicembre, con il nuovo report settimanale dell’Iss sull’andamento della curva epidemiologica, sono attese anche le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza che dovrebbero sancire ufficialmente il passaggio di fascia per le ultime regioni arancioni. Solo l’Abruzzo non cambierebbe L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 18 dicembre 2020)la. Indelle restrizioni per le festività natalizie, oggi, venerdì 18 dicembre, con il nuovo report settimanale dell’Iss sull’andamento della curva epidemiologica, sono attese anche le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza che dovrebbero sancire ufficialmente il passaggio di fascia per le ultime regioni arancioni. Solo l’Abruzzo non cambierebbe L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

