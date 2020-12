Campania | marito scopre i due amanti della moglie | lei lo picchia con ferro da stiro Condannata

occhio_notizie : Dramma in Campania: marito e moglie muoiono entrambi per Covid a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro -

Ultime Notizie dalla rete : Campania marito

Il Meridiano News

del nuovo lutto che ha colpito la famiglia dopo la morte anche del caro marito, ha sconvolto la comunità: tanti i messaggi che sono comparsi in queste ore sui social network. Sono tante, purtroppo, in ...Marito e moglie muoiono per Covid a distanza di pochi giorni. Per domani, a Sant’Angelo d’Alife è stato proclamato il lutto cittadino. Sfortunatamente infatti, nella giornata di martedì è venuta a man ...