Campania, Governo non rinnova zona arancione: da domenica scatta zona gialla (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Campania si appresta a diventare "zona gialla". Non si tratta di un nuovo provvedimento, ma della scadenza di un'ordinanza vigente che non è stata rinnovata dal Ministro della Salute. A darne notizia è Il Mattino. La regione, infatti, cambierebbe colore a partire da questa domenica. Il passaggio a una fascia considerata a minor rischio riguarda L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

