(Di venerdì 18 dicembre 2020) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso il bollettino odierno relativo a, guariti e deceduti per coronavirus.del giorno: 1.201 di cui: Asintomatici: 1.087 Sintomatici: 114del giorno: 18.146 Totale: 178.728 Totale: 1.878.169 ?Deceduti: 56 (*) Totale deceduti: 2.528 Guariti: 3.001 Totale guariti: 91.503 * 22 deceduti nelle ultime 48 ore e 34 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 120 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.621 ** Posti letto Covid e Offerta privata L'articolo ilNapolista.

napolista : Campania, 1200 positivi su 18 mila tamponi (tasso al 6,6%) Guarite tremila persone, registrati invece altri 56 dece… - Valentinalauret : RT @HashWax: @Adnkronos Lombardia (zona gialla) ad oggi 2500 contagi, Puglia (gialla) 1200 contagi, Lazio (gialla) 1800 contagi, Veneto (gi… - HashWax : @Adnkronos Lombardia (zona gialla) ad oggi 2500 contagi, Puglia (gialla) 1200 contagi, Lazio (gialla) 1800 contagi,… - noia_mortale : A quanto pare la Campania è l'unica sfigata a stare ancora in zona aranzione, nonostante i dati in calo. De Luca po… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania 1200

Il Messaggero

Guarite tremila persone, registrati invece altri 56 deceduti. Diminuisce la pressione ospedaliera L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi, guariti ...La Regione Campania è pronta a varare una ordinanza per non consentire durante le feste gli spostamenti dai comuni con meno di cinquemila abitanti, qualora il Governo, come trapela, li consentisse. Lo ...