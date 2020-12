Calenda: "Natale? Il governo non ha forza per tenere la linea. Io avrei chiuso molto prima" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Carlo Calenda bastona il governo per l’indecisione sulle prossime misure da prendere per arginare il rischio della diffusione del Covid durante le feste: “C’è indubbiamente un’incertezza della politica, un modo di procedere molto tentennante. Sulla decisione di adottare misure più strette penso abbiano pesato le decisioni della Merkel, è come se il governo non avesse la forza e l’autorevolezza per esprimere una linea e tenerla con fermezza e chiarezza. È una delle ragioni insieme all’impreparazione per cui oggi l’Italia è il paese più colpito a livello di morti rispetto ai malati, 3,5% contro una media europea del 2,2% dell?1,5% in Germania, peggio di noi ci sono solo Perù e Belgio.Anche a livello economico siamo tra i paesi che hanno perso di più in assoluto: insomma, siamo tra i ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Carlobastona ilper l’indecisione sulle prossime misure da prendere per arginare il rischio della diffusione del Covid durante le feste: “C’è indubbiamente un’incertezza della politica, un modo di procederetentennante. Sulla decisione di adottare misure più strette penso abbiano pesato le decisioni della Merkel, è come se ilnon avesse lae l’autorevolezza per esprimere unae tenerla con fermezza e chiarezza. È una delle ragioni insieme all’impreparazione per cui oggi l’Italia è il paese più colpito a livello di morti rispetto ai malati, 3,5% contro una media europea del 2,2% dell?1,5% in Germania, peggio di noi ci sono solo Perù e Belgio.Anche a livello economico siamo tra i paesi che hanno perso di più in assoluto: insomma, siamo tra i ...

Carlo Calenda bastona il governo per l’indecisione sulle prossime misure da prendere per arginare il rischio della diffusione del Covid durante le feste: “C’è indubbiamente un’incertezza della politic ...

