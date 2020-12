Calciomercato Juventus, Agnelli pensa ad Isco: il trequartista lascerà Madrid, tanti i club alla finestra. Le ultime (Di sabato 19 dicembre 2020) Si avvicina il re-start del Calciomercato.Questa prima parte della stagione ha inevitabilmente fatto sollevare più di qualche considerazione per quanto concerne l'organico di alcuni top club in Italia. Tra questi anche la Juventus del patron Andrea Agnelli, desideroso di voler regalare al tecnico Andrea Pirlo qualche rinforzo supplementare per poter affrontare al meglio il cruciale prosieguo della Vecchia Signora tra Serie A e Champions League. Sul taccuino del ds Paratici sembrerebbe esserci il nome di Isco, trequartista classe '92 in uscita dal Real Madrid. Il giocatore spagnolo - dopo soltanto tre presenze da subentrato - ha espresso la ferma volontà di lasciare la capitale iberica, con tante pretendenti che sembrerebbero essersi presentate alla sua ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 dicembre 2020) Si avvicina il re-start del.Questa prima parte della stagione ha inevitabilmente fatto sollevare più di qualche considerazione per quanto concerne l'organico di alcuni topin Italia. Tra questi anche ladel patron Andrea, desideroso di voler regalare al tecnico Andrea Pirlo qualche rinforzo supplementare per poter affrontare al meglio il cruciale prosieguo della Vecchia Signora tra Serie A e Champions League. Sul taccuino del ds Paratici sembrerebbe esserci il nome diclasse '92 in uscita dal Real. Il giocatore spagnolo - dopo soltanto tre presenze da subentrato - ha espresso la ferma volontà di lasciare la capitale iberica, con tante pretendenti che sembrerebbero essersi presentatesua ...

