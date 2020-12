Calciomercato Fiorentina, Felipe Caicedo ha detto sì: arrivo imminente dalla Lazio (Di sabato 19 dicembre 2020) Felipe Caicedo molto probabilmente sarà l’attaccante scelto dalla Fiorentina per guidare la rinascita della squadra. Il giocatore si sarebbe detto favorevole al trasferimento a Firenze ed i Viola si sarebbero già messi in contatto con la Lazio. La Fiorentina è attualmente in ritiro fino alla pausa natalizia della Serie A. L’obiettivo dichiarato della squadra di L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 dicembre 2020)molto probabilmente sarà l’attaccante sceltoper guidare la rinascita della squadra. Il giocatore si sarebbefavorevole al trasferimento a Firenze ed i Viola si sarebbero già messi in contatto con la. Laè attualmente in ritiro fino alla pausa natalizia della Serie A. L’obiettivo dichiarato della squadra di L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? #Fiorentina, #Prandelli cambia il #calciomercato: mossa #Vlahovic. Nuovo scenario ?? #CMITmercato - calciomercatoit : ?? #Fiorentina, #Prandelli cambia il #calciomercato: mossa #Vlahovic. Nuovo scenario ?? #CMITmercato - calciomercatoit : ?? Possibile ritorno in #SerieA per #Eder: diversi club sono interessati ?? #CMITmercato - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Fiorentina,# Prandelli: 'Mi tengo Amrabat, credo molto in Vlahovic. Mercato? Babbo Natale leggerà... - sportli26181512 : Convocati Fiorentina: fuori Duncan ed Eysseric, c'è Krastev: La Fiorentina, tramite il proprio canale ufficiale, ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Fiorentina La Fiorentina fa il punto di mercato: Il nome giusto può uscire da un tris di candidati. Ma attenzione a Pellè perché… fiorentinanews.com Calciomercato, Eder ancora in Serie A

L'attaccante Eder potrebbe lasciare la Cina per far ritorno in Serie A. Ecco chi vuole l'ex calciatore dell'Inter, oggi alla Jiangsu Suning ...

Un'altra notte nera per Abisso: dopo Inter-Fiorentina un maxi stop

Nei minuti di recupero, sul 3-2 per i nerazzurri, Rosario Abisso concesse un calcio di rigore ai viola per un presunto ... per un doppio giallo a Singo che ha poi espulso nei primi minuti di gioco.

L'attaccante Eder potrebbe lasciare la Cina per far ritorno in Serie A. Ecco chi vuole l'ex calciatore dell'Inter, oggi alla Jiangsu Suning ...Nei minuti di recupero, sul 3-2 per i nerazzurri, Rosario Abisso concesse un calcio di rigore ai viola per un presunto ... per un doppio giallo a Singo che ha poi espulso nei primi minuti di gioco.