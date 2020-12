Calciomercato Atalanta: si pensa a Maehle. Gli fanno posto in due? (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’Atalanta ha messo da tempo gli occhi su Maehle: l’esterno danese è un obiettivo già per gennaio. Gli potrebbero far posto in due L’Atalanta sembra aver ritrovato la sua strada dopo un periodo di appannamento dovuto anche all’assenza di alcune pedine fondamentali. Gasperini ha messo gli occhi du Maehle del Genk. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta potrebbe trovare posto a Maehle con la cessione di due esterni che non hanno convinto: Piccini e Mojica hanno trovato poco spazio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’ha messo da tempo gli occhi su: l’esterno danese è un obiettivo già per gennaio. Gli potrebbero farinL’sembra aver ritrovato la sua strada dopo un periodo di appannamento dovuto anche all’assenza di alcune pedine fondamentali. Gasperini ha messo gli occhi dudel Genk. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’potrebbe trovarecon la cessione diesterni che non hanno convinto: Piccini e Mojica hanno trovato poco spazio. Leggi su Calcionews24.com

