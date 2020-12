Calcio e politica applaudono Mattia, campione di Fair Play (Di venerdì 18 dicembre 2020) AGI - "Lo sport è anche questo: lealtà e solidarietà al di la' della maglia che si indossa. Bravissimo Mattia e congratulazioni per il premio!": con queste parole il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora ha salutato il Fifa Fair Play Award 2020 assegnato a Mattia Agnese, 17enne difensore degli Allievi dell'Ospedaletti che a gennaio aveva salvato la vita a un coetaneo durante la partita contro la Cairese. Quando il giocatore della squadra avversaria era svenuto in campo, Mattia aveva usato le nozioni di primo soccorso apprese con un video su YouTube per fornirgli una prima decisiva assistenza. L'applauso di Gullit "Ho visto che non respirava, l'ho messo subito in posizione di sicurezza e gli ho tirato fuori la lingua per evitare che soffocasse", ha ricordato Agnese. "Mattia tu sei ... Leggi su agi (Di venerdì 18 dicembre 2020) AGI - "Lo sport è anche questo: lealtà e solidarietà al di la' della maglia che si indossa. Bravissimoe congratulazioni per il premio!": con queste parole il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora ha salutato il FifaAward 2020 assegnato aAgnese, 17enne difensore degli Allievi dell'Ospedaletti che a gennaio aveva salvato la vita a un coetaneo durante la partita contro la Cairese. Quando il giocatore della squadra avversaria era svenuto in campo,aveva usato le nozioni di primo soccorso apprese con un video su YouTube per fornirgli una prima decisiva assistenza. L'applauso di Gullit "Ho visto che non respirava, l'ho messo subito in posizione di sicurezza e gli ho tirato fuori la lingua per evitare che soffocasse", ha ricordato Agnese. "tu sei ...

tranellio : RT @ErmannoKilgore: Ricordo che l’accordo di governo è stato fatto con #Zingaretti e il #PD, #ItaliaViva non esisteva non si è presentata a… - ElenaLhasa : RT @ErmannoKilgore: Ricordo che l’accordo di governo è stato fatto con #Zingaretti e il #PD, #ItaliaViva non esisteva non si è presentata a… - andrealucio77 : @Enrico_G_60 @ItaliaViva @marattin Io sono tifoso di calcio non di politica, ho letto la lettera, dunque la task Fo… - Majden3 : RT @ErmannoKilgore: Ricordo che l’accordo di governo è stato fatto con #Zingaretti e il #PD, #ItaliaViva non esisteva non si è presentata a… - shiwasekitai : RT @ErmannoKilgore: Ricordo che l’accordo di governo è stato fatto con #Zingaretti e il #PD, #ItaliaViva non esisteva non si è presentata a… -