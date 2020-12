Calcio e politica applaudono Mattia, campione di Fair Play (Di venerdì 18 dicembre 2020) AGI - "Lo sport è anche questo: lealtà e solidarietà al di la' della maglia che si indossa. Bravissimo Mattia e congratulazioni per il premio!": con queste parole il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora ha salutato il Fifa Fair Play Award 2020 assegnato a Mattia Agnese, 17enne difensore degli Allievi dell'Ospedaletti che a gennaio aveva salvato la vita a un coetaneo durante la partita contro la Cairese. Quando il giocatore della squadra avversaria era svenuto in campo, Mattia aveva usato le nozioni di primo soccorso apprese con un video su YouTube per fornirgli una prima decisiva assistenza. L'applauso di Gullit "Ho visto che non respirava, l'ho messo subito in posizione di sicurezza e gli ho tirato fuori la lingua per evitare che soffocasse", ha ricordato Agnese. "Mattia tu sei ... Leggi su agi (Di venerdì 18 dicembre 2020) AGI - "Lo sport è anche questo: lealtà e solidarietà al di la' della maglia che si indossa. Bravissimoe congratulazioni per il premio!": con queste parole il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora ha salutato il FifaAward 2020 assegnato aAgnese, 17enne difensore degli Allievi dell'Ospedaletti che a gennaio aveva salvato la vita a un coetaneo durante la partita contro la Cairese. Quando il giocatore della squadra avversaria era svenuto in campo,aveva usato le nozioni di primo soccorso apprese con un video su YouTube per fornirgli una prima decisiva assistenza. L'applauso di Gullit "Ho visto che non respirava, l'ho messo subito in posizione di sicurezza e gli ho tirato fuori la lingua per evitare che soffocasse", ha ricordato Agnese. "tu sei ...

gildobroggi : @101AnagrammiZen Onore al Maestro. L'unico Conte contemporaneo (gli altri, politica o calcio è lo stesso) degno del massimo rispetto - _LaRossa : @realvarriale lasci la politica fuori dal calcio, non continui a farla fuori dal vaso... - IlConte50919IT : Certa gente dovrebbe parlare solo di quello che sa. In questo caso, di #calcio e #Calciomercato. Non certo di… - lennyy_belardoo : Ma lasciamolo parlare di calcio, limitiamolo SOLO a quello.. - GualcoGabriella : RT @pieroomega2: @carpa2019 @Ed52926520 @Mov5Stelle @pdnetwork Qui non si fa il tifo per una squadra di calcio, ma per il bene della Capita… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio politica Calcio e politica applaudono Mattia, campione di Fair Play Yahoo Finanza Agnelli: “Basta con l’odio”

Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...

Calcio e politica applaudono Mattia, campione di Fair Play

ha commentato. "Si tratta di un riconoscimento che deve riempire d'orgoglio l'intero movimento della Lega nazionale dilettanti, in quanto conferma l'importanza del calcio di base, capace di ...

Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...ha commentato. "Si tratta di un riconoscimento che deve riempire d'orgoglio l'intero movimento della Lega nazionale dilettanti, in quanto conferma l'importanza del calcio di base, capace di ...