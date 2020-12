Calcio: Champions League, Amazon Prime mette le mani sulla miglior partita del mercoledì per il periodo 2021-2024 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Rilevante novità nel mondo dei diritti tv sportivi e calcistici. Amazon Prime Video, infatti, ha acquisito i diritti per trasmettere, dalla stagione 2021-2022 fino a quella 2023-2024, la miglior partita del mercoledì di Champions League in esclusiva assoluta. L’accordo comprende anche la Supercoppa UEFA, sempre nelle sue prossime tre edizioni. Si legge in una nota del colosso di Seattle che verrà assicurata la trasmissione degli incontri delle squadre italiane fino alle semifinali nel caso in cui ci arrivino. Amazon entra così nel mondo dei diritti televisivi italiani di prepotenza, ma nel nostro Paese è quella novità che non è, invece, all’estero, dove sono già ben note le armi a sua disposizione per ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) Rilevante novità nel mondo dei diritti tv sportivi e calcistici.Video, infatti, ha acquisito i diritti per trasre, dalla stagione-2022 fino a quella 2023-, ladeldiin esclusiva assoluta. L’accordo comprende anche la Supercoppa UEFA, sempre nelle sue prossime tre edizioni. Si legge in una nota del colosso di Seattle che verrà assicurata la trasmissione degli incontri delle squadre italiane fino alle semifinali nel caso in cui ci arrivino.entra così nel mondo dei diritti televisivi italiani di prepotenza, ma nel nostro Paese è quella novità che non è, invece, all’estero, dove sono già ben note le armi a sua disposizione per ...

tuttosport : La# ChampionsLeague sbarca su #Amazon, è ufficiale. Rivoluzione per il calcio in tv - tuttosport : Ironie social | Sorteggi #Champions, per l'#Inter c'è la Divano Kiev ?? - CorSport : #Inter, la scelta di #Zhang dopo il flop Champions: zero colpi, solo tagli ?? - protaric : Quindi Amazon ha acquisito dei diritti per alcuni match nella prossima Champions League. La frammentazione del calc… - OA_Sport : Vento di novità nel panorama calcistico italiano televisivo -