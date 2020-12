Calabria | il Riesame libera l’ex presidente del consiglio regionale Tallini Il forzista | “Abbaglio dei pm ma Gratteri in buona fede”

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Il tribunale deldi Catanzaro ha annullato l’ordinanza emessa dal gip di Catanzaro che disponeva gli arresti domiciliari per Domenico, exdel, indagato per concorso esterno e voto di scambio politico mafioso nell’ambito della inchiesta della Dda di Catanzaro “Farmabusiness”. I giudici, dunque, hanno revocato la misura cautelare accogliendo l’istanza presentata dai legali di, Enzo Ioppoli e Carlo Petitto. L’udienza davanti alsi era svolta il 15 dicembre.è intervenuto con dichiarazioni spontanee mentre i suoi legali hanno presentato una memoria difensiva. “Sto meglio, ma è stata una brutta avventura per una cosa che non sta né in cielo né in terra” dice oggi all’agenzia ...

fattoquotidiano : Calabria, il Riesame libera l’ex presidente del consiglio regionale Tallini. Il forzista: “Abbaglio dei pm ma Gratt… - SecondoPiano : Il Riesame rimette in libertà Domenico Tallini. Annullata l'ordinanza del gip. -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria Riesame

Catanzaro - 'Sto meglio, ma è stata una brutta avventura per una cosa che non sta né in cielo né in terra'. A dirlo all'AdnKronos è Domenico Tallini, tornato ieri in libertà dopo che il Tribunale del ...“Sto meglio, ma è stata una brutta avventura per una cosa che non sta né in cielo né in terra”. A dirlo all’AdnKronos è Domenico Tallini, tornato ieri in libertà dopo che il Tribunale del Riesame ha a ...