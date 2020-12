Cade dal terrazzo | donna di 30 anni infilzata dalla ringhiera di ferro Era rimasta chiusa fuori e voleva scavalcare

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Gravissimo incidente domestico giovedì sera in via Molino a Silea, in provincia di Treviso. Unadi 30ha subito gravi lesioni vascolari a una gamba e un trauma toracico dopo essere caduta ...

patricelumumb19 : RT @giusyeffe: .Cade e parte un colpo dal fucile: muore Pasquale Paradiso, presidente dell’associazione “Libera caccia” - pin_klo : RT @giusyeffe: .Cade e parte un colpo dal fucile: muore Pasquale Paradiso, presidente dell’associazione “Libera caccia” - mazzettam : RT @giusyeffe: .Cade e parte un colpo dal fucile: muore Pasquale Paradiso, presidente dell’associazione “Libera caccia” - CapaGira : RT @giusyeffe: .Cade e parte un colpo dal fucile: muore Pasquale Paradiso, presidente dell’associazione “Libera caccia” - hypermacbeth : RT @ilmessaggeroit: Cade e parte un colpo dal fucile: muore Pasquale Paradiso, presidente dell’associazione “Libera caccia” -

Ultime Notizie dalla rete : Cade dal

Fanpage.it

Andrea lolli Una Exacer Montale troppo brutta per essere vera cade pesantemente 3-0 sul campo del Club Italia e vanifica, almeno per il momento, il tentativo di rimonta in classifica dopo la prima vit ...Ci siamo spaventati non poco». Parla Alessandro Della Pona di Boalzo, la frazione di Teglio che si trova fra Tresenda e Bianzone, dove, nella notte fra mercoledì e giovedì, un grosso sasso è caduto ...