(Di venerdì 18 dicembre 2020) “Quando si ha unmondiale (quello deiper-19 in rapporto alla popolazione) mi pare giusto impegnarsi perrlo a tutti i costi.a San”. Così, sulla sua pagina Facebook, ‘Medical Facts’, l’immunologo Robertocommenta l’anticipazione del segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta che, alla trasmissione Viceversa di Rtv San. ha annunciato la volontà del Governo del Titano di varare un decreto che prolunga l’orario di apertura dei locali e dei ristoranti per il 31 dicembre permettendo così di tenere ildifino all?1 di notte. “Purtroppo non ci sono delle misure che scientificamente garantiscono una diminuzione dei contagi - ha detto Ciavatta - molto ...

repubblica : San Marino permette il Capodanno, Burioni: 'Complimenti, difendete il primato dei morti per Covid' - AndreaVenanzoni : San Marino micro-nazione libertaria #Covid_19 #burioni - HuffPostItalia : Burioni: 'San Marino autorizza il cenone di Capodanno? Complimenti, difende il primato di morti covid' - CatelliRossella : San Marino permette il Capodanno, Burioni: 'Complimenti, difendete il primato dei morti per Covid' - damy85twit : RT @Miti_Vigliero: Ma vuoi mettere morire ricchi? A San Marino ristoranti aperti fino all'1 a Capodanno. Burioni: “Complimenti, difendete… -

