Buoni spesa | ecco i negozi convenzionati a Cava de’Tirreni

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Sono 58 idi generi alimentari, prodotti per la casa, supermercati, farmacie e parafarmacie cavesi, dove è possibile spendere, fino al 31 gennaio 2021, iche sono stati erogati dall’Amministrazione Servalli, con i fondi del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. Da domani, sabato 19 dicembre, inizia la consegna dei, direttamente a casa dei circa 1600 beneficiari che ne hanno fatto richiesta in funzione dei requisiti richiesti. “Abbiamo cercato di essere quanto più veloci possibile – afferma l’Assessore alle politiche sociali, Annetta Altobello – per far arrivare alle famiglie questo contributo economico prima di Natale. Gli uffici hanno fatto un ottimo lavoro nel preparare gli atti, ...