Buone nuove dal ‘San Pio’ di Benevento: secondo giorno di fila senza decessi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDue pazienti dimessi nelle ultime 24 ore e la conferma dello zero alla voce decessi. E’ quanto si evince dal nuovo bollettino inviato dall’ospedale San Pio di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDue pazienti dimessi nelle ultime 24 ore e la conferma dello zero alla voce. E’ quanto si evince dal nuovo bollettino inviato dall’ospedale San Pio di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

___John_Smith__ : @EliseiNicole Non sembra promettere buone nuove per il cittadino comune - ekuonews : Calcio, Teramo: buone nuove per gli infortunati Santoro e Diakite - Campaniaslow : Buone nuove dal mondo #Prosciutto quello vero! #pattodilanghirano - paoloigna1 : Non buone nuove dalla #Svezia e il Re non appare molto soddisfatto delle spiegazioni di #Tegnell #COVID19 - Antonella842019 : RT @andrea_pecchia: La liberazione dei pescatori di #MazaraDelVallo è per distacco la miglior notizia da tanto tempo a questa parte. Ora sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Buone nuove Calcio, Teramo: buone nuove per gli infortunati Santoro e Diakite ekuonews.it Carlo Cottarelli: "Per i ristori dobbiamo accettare di fare più debito"

“Il quarto trimestre a causa della seconda ondata non sarà buono”. Carlo Cottarelli ... nel momento in cui il centro studi di Confindustria parla di servizi “di nuovo in rosso” e di un’industria che ...

Buone nuove dal ‘San Pio’ di Benevento: secondo giorno di fila senza decessi

Due pazienti dimessi nelle ultime 24 ore e la conferma dello zero alla voce decessi. E’ quanto si evince dal nuovo bollettino inviato dall’ospedale San Pio di Benevento.

“Il quarto trimestre a causa della seconda ondata non sarà buono”. Carlo Cottarelli ... nel momento in cui il centro studi di Confindustria parla di servizi “di nuovo in rosso” e di un’industria che ...Due pazienti dimessi nelle ultime 24 ore e la conferma dello zero alla voce decessi. E’ quanto si evince dal nuovo bollettino inviato dall’ospedale San Pio di Benevento.