Bundesliga, domani sfida al vertice: il Bayer Leverkusen misura le sue ambizioni con il Bayern Monaco (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Bayer Leverkusen, allenato da Peter Bosz, sta sorprendendo per il suo rendimento costante in campionato. L’attuale capolista della Bundesliga ha iniziato il suo percorso con tre pareggi, dopodiché nelle successive nove gare di campionato ha ottenuto otto vittorie e un pareggio. Il tecnico olandese, ai tempi della sua esperienza all’Ajax, era riuscito a portare la sua squadra in finale di Europa League (perdendo contro il Manchester United di Mourinho) e impressionando tutti per il bel gioco. Dopo il quinto posto della passata stagione, e qualche risultato altalenante, il Bayer Leverkusen sta divertendo, segnando tanto (ha già portato in gol undici giocatori differenti) e difendendo bene (seconda miglior difesa). domani (ore 18.30) un test molto delicato e che può dire molto sulle ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il, allenato da Peter Bosz, sta sorprendendo per il suo rendimento costante in campionato. L’attuale capolista dellaha iniziato il suo percorso con tre pareggi, dopodiché nelle successive nove gare di campionato ha ottenuto otto vittorie e un pareggio. Il tecnico olandese, ai tempi della sua esperienza all’Ajax, era riuscito a portare la sua squadra in finale di Europa League (perdendo contro il Manchester United di Mourinho) e impressionando tutti per il bel gioco. Dopo il quinto posto della passata stagione, e qualche risultato altalenante, ilsta divertendo, segnando tanto (ha già portato in gol undici giocatori differenti) e difendendo bene (seconda miglior difesa).(ore 18.30) un test molto delicato e che può dire molto sulle ...

TuttoBundesliga : La #Bundesliga continua senza sosta?? Stasera al via la 13.a giornata con @fcunion - @BVB , domani il super big mat… - TuttoBundesliga : Giornata 12 #Bundesliga???? Alle 18.30 si comincia con @borussia - @Eintracht, il nuovo corso tecnico del @BVB iniz… - Dtti_digitale : Il campionato tedesco si appresta a mettere in scena la 12^ giornata d’andata. Quattro gli incontri di Bundesliga i… - RaiSport : Il #BayernMonaco frena, il #Lipsia lo aggancia in vetta Se vince il #BayerLeverkusen domani può diventare capolist… - Etzi2891 : RT @delinquentweet: ???? In Bundesliga, Bayern fermato a Berlino dall'Union (1-1), Lipsia vincente (2-0) sul Werder Brema: aggancio al prim… -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga domani Bundesliga, domani sfida al vertice: il Bayer Leverkusen misura le sue ambizioni con il Bayern Monaco alfredopedulla.com Bundesliga: Moukoko gol record ma il Dortmund cade ancora

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Un gol del giovane prodigio Youssoufa Moukoko, che a 16 anni e 28 giorni è diventato il più giovane marcatore nella storia della Bundesliga non salva il Borussia Dortmund ...

Calcio, i regni d’Europa fra rivoluzionari e antichi tiranni

Domani pomeriggio a Leverkusen e domenica sera a Lille le capoliste di Bundesliga e Ligue 1, il Bayer e appunto il Lille, riceveranno la visita dei moloch che da tempo dominano quei campionati, il Bay ...

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Un gol del giovane prodigio Youssoufa Moukoko, che a 16 anni e 28 giorni è diventato il più giovane marcatore nella storia della Bundesliga non salva il Borussia Dortmund ...Domani pomeriggio a Leverkusen e domenica sera a Lille le capoliste di Bundesliga e Ligue 1, il Bayer e appunto il Lille, riceveranno la visita dei moloch che da tempo dominano quei campionati, il Bay ...