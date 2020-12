Bundesliga, al Borussia Dortmund non basta Moukoko: ko con l’Union Berlino (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Borussia Dortmund ha perso 2-1 sul campo dell’Union Berlino nell’anticipo della tredicesima giornata di Bundesliga. Non è bastato agli ospiti il gol da record di Youssoufa Moukoko, il più giovane a segnare in Bundesliga all’età di 16 anni e 28 giorni. La rete di Moukoko aveva temporaneamente ristabilito l’equilibrio al 60esimo minuto, dopo che l’Union Berlino era passato in vantaggio con Awoniyi tre minuti prima. Friedrich al 78? ha siglato la rete del definitivo 2-1 che avvicina la squadra berlinese alla zona Champions: con 21 punti ora gli uomini allenati da Fischer sono a meno uno proprio dal Borussia Dortmund. Foto: Twitter Borussia ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 dicembre 2020) Ilha perso 2-1 sul campo delnell’anticipo della tredicesima giornata di. Non èto agli ospiti il gol da record di Youssoufa, il più giovane a segnare inall’età di 16 anni e 28 giorni. La rete diaveva temporaneamente ristabilito l’equilibrio al 60esimo minuto, dopo cheera passato in vantaggio con Awoniyi tre minuti prima. Friedrich al 78? ha siglato la rete del definitivo 2-1 che avvicina la squadra berlinese alla zona Champions: con 21 punti ora gli uomini allenati da Fischer sono a meno uno proprio dal. Foto: Twitter...

