Bruno Vespa furioso contro Amadeus, lo sfogo a Porta a Porta all'una di notte (Di venerdì 18 dicembre 2020) Un Bruno Vespa furioso quello che ha preso la linea ieri sera con il suo Porta a Porta, dopo la fine di Sanremo Giovani. La durata del programma condotto da Amadeus, che è terminato poco prima dell'una, non è piaciuta al giornalista e conduttore, che in diretta si è lasciato andare ad uno sfogo abbastanza polemico e contrariato. «Il programma che ci ha preceduto doveva essere di imPortanza eccezionale per farci andare in onda a quest'ora…», ha detto Vespa, che normalmente registra il programma nel pomeriggio. Vespa si era dunque arrabbiato già prima della messa in onda di Sanremo Giovani, sapendo che sarebbe durato moltissimo. E lo stesso Amadeus,

