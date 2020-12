Brindisi, due ventenni trovati con oltre 4mila euro in banconote false: arrestati (Di venerdì 18 dicembre 2020) Brindisi - Due giovani di 20 e 21 anni sono stati arrestati a Brindisi perché trovati in possesso di 4.550 euro di banconote false. I carabinieri della compagnia hanno dato esecuzione nei loro ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 18 dicembre 2020)- Due giovani di 20 e 21 anni sono statiperchéin possesso di 4.550di. I carabinieri della compagnia hanno dato esecuzione nei loro ...

LaGazzettaWeb : Brindisi, due ventenni trovati con oltre 4mila euro in banconote false: arrestati - pltorchiarolo : Attenzione: incidente stradale sulla SS 613 al km 14+450 direzione Brindisi. Due veicoli coinvolti. Per chi è diret… - diverto_mi : @Piero_Farenti @SkySport No, ma figurati, il Torino meritava di vincere almeno due a zero, Di Bello di Brindisi docet. - VeroVolleyMonza : ?? XMAS PARTY Oggi sono andati in scena i primi due incontri dello speciale brindisi natalizio con i nostri piccoli… - supersonico1986 : @gianneell Fidati Brindisi può vincere lo scudetto. Come riuscì a Venezia due anni fa. Si siamo forti lo stesso per… -