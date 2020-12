Brescia-Reggiana | la conferenza di Alvini

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Massimilianoha parlato instampa alla vigilia di, gara valida per la tredicesima giornata di Serie B che si giocherò alle ore 14.00. Di seguito trascriviamo ladel tecnico dellariportata da tutto.com. Cosa ha dettoinstampa alla vigilia di? Ecco l’intervista completa: Concederà un turno di riposo ad alcuni giocatori? “Forse qualche piccolo cambiamento ci sarà ma bisogna ricordarsi che dopo ogni partita ci possono essere dei problemi muscolari, quindi non tutti i giocatori sono a disposizione dopo tre giorni. Nelle ultime quattro partite abbiamo lavorato co 3-5-2 e non credo ...