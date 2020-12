Brad Pitt compie 57 anni, ecco i suoi film più iconici (Di venerdì 18 dicembre 2020) Due anni fa, abbiamo festeggiato i 55 anni di Brad Pitt, superstar di Hollywood tornata a brillare dopo un periodo buio a livello personale. Anche allora avevamo sottolineato il suo talento, che ha saputo dimostrare film dopo film, affrancandosi dalla bellezza esteriore e anzi, piegandola al servizio dell'espressività per caratterizzare alcuni ruoli (per esempio Vi presento Joe Black). Della sua ironia, che rientra tra le sue caratteristiche più brillanti, all'intelligenza di scegliere personaggi scomodi e pellicole insolite, si è già detto tutto. Anzi, negli ultimi mesi ha anche dato sfoggio di una vena satirica, nei panni del dottor Fauci. Il 18 dicembre 2020 Brad Pitt compie 57 anni e, dal punto ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Duefa, abbiamo festeggiato i 55di, superstar di Hollywood tornata a brillare dopo un periodo buio a livello personale. Anche allora avevamo sottolineato il suo talento, che ha saputo dimostraredopo, affrancandosi dalla bellezza esteriore e anzi, piegandola al servizio dell'espressività per caratterizzare alcuni ruoli (per esempio Vi presento Joe Black). Della sua ironia, che rientra tra le sue caratteristiche più brillanti, all'intelligenza di scegliere personaggi scomodi e pellicole insolite, si è già detto tutto. Anzi, negli ultimi mesi ha anche dato sfoggio di una vena satirica, nei pdel dottor Fauci. Il 18 dicembre 202057e, dal punto ...

peterkama : Nati in questo giorno Brad Pitt 18 dicembre 1963 Tra i belli di Hollywood il gradino più alto del podio non glie… - NoSpoiler3 : Auguri #bradpitt - serenamia5 : RT @DRepubblicait: Tanti auguri Brad Pitt: lo scapolo d'oro di Hollywood compie 57 anni [aggiornamento delle 00:01] - serenamia5 : RT @GQitalia: Brad Pitt, 57 anni tra poche ore e una zazzera che manda ancora tutti in fibrillazione - serenamia5 : RT @sfaciolo: BRAD PITT una divinità greca, bellezza eterea. quanto sei bono Brad, mamma mia -

Ultime Notizie dalla rete : Brad Pitt Brad Pitt, il nuovo taglio di capelli spacca il web (e dimostra che invecchia davvero bene) GQ Italia Brad Pitt compie 57 anni. Ecco i suoi film più iconici

Con il suo primo premio Oscar per «C'era una volta a… Hollywood», la superstar di Hollywood compie 57 anni Due anni fa, abbiamo festeggiato i 55 anni di Brad Pitt, superstar di Hollywood tornata a b ...

Il caso: "Pochi cinesi contagiati, perchè?"

"La Cina ha fatto sacrifici come Paolo che è diventato magro e bello come Brad Pitt" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...

Con il suo primo premio Oscar per «C'era una volta a… Hollywood», la superstar di Hollywood compie 57 anni Due anni fa, abbiamo festeggiato i 55 anni di Brad Pitt, superstar di Hollywood tornata a b ..."La Cina ha fatto sacrifici come Paolo che è diventato magro e bello come Brad Pitt" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...