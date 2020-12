Bozza DL Natale | consentito lo spostamento verso abitazioni private una sola volta al giorno

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 dicembre 2020) “Durante i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 loleunaal, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00,unaabitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”. Questo un estratto delladi decreto legge che verrà presentata stasera sul tavolo del Cdm per le misure anti Covid-19 durante il periodo natalizio. SportFace.