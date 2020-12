Boss in Incognito: Max Giusti torna su Rai2 con uno speciale natalizio di «Boss in Incognito» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Max Giusti Dopo il buon riscontro ottenuto lo scorso mese di settembre, Max Giusti torna su Rai2 – lunedì 21 dicembre alle 21.20 – con una puntata speciale di Boss in Incognito, il docu-reality che racconta l’avventura degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare sotto mentite spoglie, per una settimana, insieme ai loro dipendenti. Alla vigilia di un Natale diverso per tutti, con le conseguenze di una pandemia che sta richiedendo grandi sacrifici a imprenditori e lavoratori, le telecamere della trasmissione, con un nuovo escamotage, entreranno in una azienda italiana storica: Birra Peroni, con il suo Amministratore Delegato, Enrico Galasso, che andrà sotto copertura all’interno dello stabilimento della ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 18 dicembre 2020) MaxDopo il buon riscontro ottenuto lo scorso mese di settembre, Maxsu– lunedì 21 dicembre alle 21.20 – con una puntatadiin, il docu-reality che racconta l’avventura degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare sotto mentite spoglie, per una settimana, insieme ai loro dipendenti. Alla vigilia di un Natale diverso per tutti, con le conseguenze di una pandemia che sta richiedendo grandi sacrifici a imprenditori e lavoratori, le telecamere della trasmissione, con un nuovo escamotage, entreranno in una azienda italiana storica: Birra Peroni, con il suo Amministratore Delegato, Enrico Galasso, che andrà sotto copertura all’interno dello stabilimento della ...

