Borussia Dortmund | Moukoko diventa il più giovane marcatore di sempre in Bundesliga

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Un altro record battuto per Youssoufa: l’attaccante delto il piùdia segnare inUn altro record battuto dalla stellina Youssoufa. L’attaccante delto il piùdia segnare un gol in. Il classe 2004 ha segnato il suo primo goal con la maglia giallonera: sinistro potente sotto la traversa. Perre non solo il debuttante più precoce di, ma anche il. A 16 anni e 28 giorni. L’attaccante ha sottratto il primato a Florian Wirtz, che aveva segnato il suo primo goal in ...