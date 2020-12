Borse europee e Wall Street | ecco i fatti economici e politici che hanno frenato i rialzi

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Soppesano sulle, le prime oggisegnato il ribasso, diversi elementi internazionali.Gli eventi più importanti sono le nuove trattative sulla Brexit purtroppo ad oggi mancate, le nuove tensioni commerciali USA-Cina con ottanta nuove aziende segnate in rosso da Trump e Hong Kong dichiarata come zona pericolosa per i cittadini statunitensi, il numero di contagi aumentati con il lockdown della Germania e la notizia del presidente francese positivo al Covid.alcuni indici a ribasso e qualche dato positivo Londra ha perso 0,38% di punti sull’indice FTSE 100, Francoforte è scesa dello 0,21% sul Dax, Milano è a -0,17% con l’FTSE Mib, Parigi ha ceduto del 0,39% su CAC. Enel e Tim sono andate bene su Piazza Affari grazie a delle iniziative ...

Borse europee, americane e asiatiche con indici in ribasso: ecco tutti i fatti politici e finanziari che hanno deterimanto i nuovi risultati ...(Teleborsa) - Esordio cauto per le borse europee e per Piazza Affari, che si posizionano a cavallo della parità, dopo le indicazioni incerte giunte dall'Asia. Nessuna variazione significativa per ...