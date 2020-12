Borsa Milano e gli altri Eurolistini migliorano dopo IFO (Di venerdì 18 dicembre 2020) (TeleBorsa) – Borse europee e Piazza Affari in moderato recupero, dopo che l’indice IFO tedesco ha confermato un miglioramento delle condizioni e delle aspettative delle imprese. L’Asia invece ha chiuso all’insegna dell’incertezza, a dispetto delle decisioni della Bank of Japan. L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,225. Lieve peggioramento dello spread, che sale a 110 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,54%. Tra i mercati del Vecchio Continente giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,21%, più decisa Londra, che mostra un incremento dello 0,73%, poco mossa Parigi, con un +0,08%. Frazionale aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,39% a 22.099 punti. Tra i best performers di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Tele) – Borse europee e Piazza Affari in moderato recupero,che l’indice IFO tedesco ha confermato un miglioramento delle condizioni e delle aspettative delle imprese. L’Asia invece ha chiuso all’insegna dell’incertezza, a dispetto delle decisioni della Bank of Japan. L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,225. Lieve peggioramento dello spread, che sale a 110 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,54%. Tra i mercati del Vecchio Continente giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,21%, più decisa Londra, che mostra un incremento dello 0,73%, poco mossa Parigi, con un +0,08%. Frazionale aumento per laMilanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,39% a 22.099 punti. Tra i best performers di ...

ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa apre in calo su nuove tensioni Usa-Cina, Milano -0,2% - fisco24_info : Borsa: Milano gira in positivo, corre Tim (+2%): Banche in ordine sparso, poco lo spread tra Btp e Bund - moneypuntoit : ?? Borsa Milano oggi, 18 dicembre 2020: Ftse Mib debole in avvio, focus su Enel ?? - ansa_economia : Borsa: Milano debole (+0,1%) con banche, tonfo Fincantieri. Positive le utility. Sprint di Pirelli, bene Fca e pesa… - ansa_economia : Borsa: Milano chiude in leggero positivo (+0,1%). Il Ftse Mib a 22.012 punti #ANSA -