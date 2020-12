Borgo Ferrovia | Sibilia M5s | “Finanziamento 650mila euro per il rilancio”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“C’è anche Avellino tra le 31 città risultate vincitrici del bando “Italia City Branding“. Grazie aldiriconosciuto al capoluogo irpino, sarà avviato un progetto di riqualificazione del quartiere. Un risultato prestigioso ed importante che permetterà di rilanciare una zona della città in passato profondamente ferita: lì dove l’amianto ha fatto danni, nei prossimi anni saranno realizzati progetti ecosostenibili e sarà rilanciato lo snodorio con un’implementazione di trasporti verso il Sannio e il Salernitano. E’ un bel giorno per la nostra città”. A dichiararlo è il Sottosegretario di Stato Carlo. “La tempistica per la realizzazione sarà determinata e veloce – sottolinea– : il ...