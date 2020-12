Boom di rientri | sold out i treni Milano-Napoli In migliaia da Nord verso il Sud per Natale

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Stazioni ferroviarie e aeroporti affollati nell’ultimo weekend prima diout oggi per i biglietti del Frecciarossa. Sono pochissimi i posti rimasti liberi per le giornate di domani e domenica. E anche se i convogli viaggiano con il 50 % della capienza consentita, il rischio di una risalita dei contagi dopo gli spostamenti L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Linus2k : @emanuele2punto0 @cathomeless13 @mirko_bassi Boomer: nato nel periodo del boom economico... 1946-1964 Te ci rientri in pieno -

Ultime Notizie dalla rete : Boom rientri

Liveunict | Magazine sull'Università di Catania

Rientri in Sicilia: rimangono pochi giorni per tornare sull’Isola prima della chiusura dei confini regionali. Ma cosa bisogna fare, una volta rientrati? Tutte le procedure da seguire.Sono ottantamila i passeggeri che in questo fine settimana transiteranno dagli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa . Con un picco nella giornata di oggi.