Bonansea tra le migliori calciatrici al mondo | sui social piovono commenti sessisti

(Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – “Una che di falli se ne intende parecchio”, “Ha dimenticato le tette a casa”, “Ronaldo senza trucco”, “Vi buttiamo pure le tette in faccia! P…..e interiste”, “I pulcini giocano meglio”, “Ripetete insieme a me…Il calcio non è un gioco per donne! Siete brutte e scoordinate”. A poche ore dalla notizia che Barbara Bonansea è entrata nella top XI Fifa 2020 delle migliori calciatrici al mondo, sulla pagina di Calciatori Brutti si scatena una gara feroce di commenti sessisti contro la campionessa.“Barbara Bonansea porta in alto il tricolore, essendo l’unica italiana a riuscire ad entrare nella top XI Fifa delle migliori calciatrici al mondo, affiancandosi a mostri sacri come Christiane Endler, Lucy Bronze e Megan Rapinoe”, annuncia ieri Calciatori Brutti in un post per festeggiarla. E giù a valanga spunta la banda dei denigratori, tutta o quasi al maschile, che proprio non riesce a mandar giù che le donne possano essere brave anche a giocare al calcio, e riconosciute come tali.