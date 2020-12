BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 18 DICEMBRE Ministero Salute | 17 992 casi e 674 morti

Corriere : Il bollettino di oggi: 17.992 nuovi casi e 674 morti - SkyTG24 : 'Siamo costretti ad agire', ha detto #Merkel, prendendo atto delle 'moltissime morti' dovute all'epidemia di… - Centotorri : #100torri CORONAVIRUS PIEMONTE, IL BOLLETTINO DI VENERDI' 18 DICEMBRE: 1365 NUOVI CASI, 79 DECESSI… - infoitinterno : Coronavirus, bollettino e aggiornamenti nuovi casi e decessi a Genova e in Liguria - infoitinterno : Covid oggi: bollettino sul Coronavirus in Italia. Contagi e dati del 18 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : BOLLETTINO CORONAVIRUS

Alcuni dati del bollettino del ministero della Salute di oggi non sono ... Negli ultimi sette giorni in Italia sono stati registrati 119.230 casi di contagio da coronavirus, cioè il 97 per cento di ...Questo il bollettino di oggi: ...